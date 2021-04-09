Новолуние 12 апреля раскроет потенциал Овнов и Львов

Рано утром 12 апреля произойдет новолуние в Овне. Оно обещает пробуждение лидерских качеств во многих из нас, но грозит конфликтными ситуациями.

Каким этот день будет для разных знаков зодиака, в своем гороскопе на странице в Facebook сообщила астролог Марина Скади.

Для Овна это новолуние будет очень важным, пробудит полностью весь потенциал. Внешние обстоятельства благоприятны, главное на этом подъеме использовать все возможности и не упустить благоприятный шанс изменить свою жизнь к лучшему.

Напряжение Тельца плавно перейдет в спокойствие, появятся уверенность и удовлетворение. В день новолуния 12 апреля может присутствовать тревога, но с 15 апреля вы почувствуете себя комфортно, сможете расслабиться, стабилизировать финансовые дела.

У Близнецов наступит время плодотворного сотрудничества, торговых дел, материализации, прояснения многих затянувшихся вопросов. В целом, они будут довольны собой и развитием событий вокруг.

Для Рака контакты и общие дела с соседями, братьями и сестрами будут результативными. Благоприятные ситуации дадут шанс начать проекты, пройти обучение или получить необходимую информацию, решить имущественные вопросы.

Львы ощутят взрыв жизненной энергии. Не стоит ничего откладывать на потом, используйте потенциал новолуния 12 апреля максимально – сосредоточьтесь на себе, своих потребностях и желаниях, это позволит обрести прочный фундамент на ближайший лунный месяц.

Представители знака Девы часто оказываются в двусмысленных ситуациях, что подталкивает их к преобразованиям. Они обнаружат слабые места, все откорректируют, а это даст возможность укрепиться на достигнутом результате и получить возможности для развития.

Весы новолуние12 апреля наверняка запомнят надолго. Сложная ситуация выбора принесет волнения, многое перевернется с ног на голову, может быть непонимание, обнуление, в особенности в сфере личных и деловых взаимоотношений.

У Скорпионов изменится распорядок дня, появятся новые обязательства. Их повседневную жизнь нельзя назвать спокойной в дни новолуния. Могут измениться обязанности на работе, отношения с начальством или подчиненными.

Стрельцы испытают много положительных эмоций, яркие события помогут обрести уверенность, увидеть перспективы на будущее. Дни новолуния с 11 по 14 апреля идеально подойдут для деловой активности, решения важных дел.

У Козерогов закончится сложный период, новолуние 12 апреля даст глоток свежего воздуха, принесет вдохновение, самоопределение. Если вы давно вынашиваете какие-либо планы – уже в ближайшие дни сформируются благоприятные условия для их реализации.

Водолеи ощутят уверенность в себе и своих действиях, но для наилучшего использования интенсивных энергий этого новолуния необходимо спокойствие. Отдохните, наберитесь сил. Через несколько дней потребуется максимальная активность, внимание и сосредоточенность.

Рыбы почувствуют снижение творческой активности. Лучше всего еще до новолуния уменьшить интенсивность внешней деятельности. С 15 апреля внешние условия станут благоприятными как для решения своих личных дел, так и социальных вопросов.

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