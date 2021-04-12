Новолуние 12 апреля грозит импульсивностью и ревностью: астролог дала прогноз

Новолуние наступило рано утром 12 апреля. Однако его влияние будет ощущаться и через несколько дней.

Это отличное время, чтобы отстаивать права и свободу. Оно подарит решительность. Об этом на своей странице в Facebook написала астролог Наталья Анисимова.

"Мы стали слишком импульсивные. Сначала делаем, потом думаем. Лучше, конечно, наоборот, но вы и без меня в курсе. Мы вообще сейчас не слышим других. Отсюда уже пошли проблемы в отношениях. Ревность, подозрительность, желание подчинить партнера. Вот такие игры приготовили нам планеты, чтобы мы не заскучали. Ловите, играйтесь! Новолуние накидывает нам ситуации преодоления. Где нагноился конфликт и накопился гнев – там прорвет. Конфликт можно решить с помощью третьих авторитетных лиц. Пора искать", – отметила она.

По словам Анисимовой, возможны переживания на тему финансов. Но лишь по причине бездумных трат.

"Давайте будем рациональными умничками. Кто ждал пинка и боялся действовать – пинок планеты приготовили. Подставляйте зад и приятного вам скоростного полета. Помните, мы сейчас бесстрашные. Вот так пройдет для нас очередной лунный месяц. А пока набираемся сил и снижаем активность", – отметила она.

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