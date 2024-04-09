Новое руководство АРМА блокирует бизнес-деятельность ЖК 'Воздвиженка', – Колесник

ООО "ЖК "Воздвиженка" (ЖКВ), лучший управляющий Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА), столкнулось с безосновательным блокированием своей бизнес-деятельности со стороны АРМА. Об этом в интервью Українським Новинам рассказала финансовый директор общества Людмила Колесник. Она также предположила, что новое руководство АРМА выполняет чей-то заказ. Действия АРМА могут привести к приостановлению перечисления доходов в государственный бюджет в размере не менее 5 млн грн в месяц.

"Мы столкнулись с блокированием нашей бизнес-деятельности со стороны нового руководства АРМА. Они сейчас тщательно проверяют вроде бы всех управляющих. Не уверены относительно других, но нас эта "активность" просто парализовала! Сейчас АРМА не согласовывает расходы на охрану, коммунальные услуги, заработную плату и восстановительные работы для сохранения активов, которые ранее всегда согласовывались", – отметила в интервью Людмила Колесник;

С середины января 2024 года ЖК "Воздвиженка", как Управитель арестованным имуществом, получило от АРМА около 20-ти запросов на предоставление информации. Ответы на каждый из этих запросов компания должна была предоставлять в течение 5 рабочих дней, привлекая немалый человеческий ресурс. Кроме того, было два сообщения о выездных проверках, для осуществления которых Установщик управления запросил дополнительные объяснения, которые также ему предоставлялись Управляющим. В общем ООО "ЖК "Воздвиженка" подали около 35 ответов, обоснований и объяснений на 5 000 листах;

По словам финдиректора общества, компания находится на грани расторжения договоров с арендаторами, что повлечет за собой увольнение работников и приостановление перечисления доходов в государственный бюджет в размере не менее 5 млн грн в месяц.

"Мы считаем, что стабильный доход, который мы перечисляем государству, не должен подпасть под угрозу из-за чиновников, которые жаждут единоличного принятия решений или, возможно, действуют, выполняя чей-то заказ. .... Давайте на чистоту - бизнес нуждается в прогнозируемой среде. И мы - как управляющий - и арендаторы. Сейчас арендаторы у нас спрашивают: "что дальше?", "нам продлевать соглашения?". Мы им не можем ничего ответить "благодаря" такой позиции АРМА", – добавила Людмила Колесник.

С 2018 года ООО "ЖК ВОЗДВИЖЕНКА" на основании заключенных с АРМА договоров управляет арестованными в уголовном производстве активами: 195 объектов недвижимости, корпоративные права 3-х предприятий. По признанию самого же АРМА ЖКУ является наиболее доходным управляющим, который обеспечивает львиную долю всех доходов АРМА от управления активами: 55% в 2021 году, 62% в 2022 году, 28% в 2023 году (в 2023 году удельный вес ЖКУ в общем доходе АРМА снизился из-за существенного увеличения пула принятых АРМА в управление активов при неизменном пуле активов, которыми управляет ЖКУ). Эффективность управления подтверждена справками самого же АРМА за этот период по результатам ежемесячных камеральных проверок, а также нескольких выездных.

В своем заявлении от 08 апреля ЖКВ акцентирует, что закрутив "бюрократическое колесо" (бесконечные запросы и проверки), АРМА практически заблокировало его бизнес-деятельность. Как указано в заявлении, претензии АРМА касаются 0,5 млн грн расходов, по поводу которых компания предоставила объяснения их обоснованности, при том, что ЖКУ привлекло от управления имуществом почти 500 млн грн. То есть 0,1% от привлеченных средств.