Новое лицо Хортицы: в Запорожье презентовали айдентику возрожденного острова

Остров Хортица, восстановление которого продолжается в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка", получил собственную айдентику. Обсуждение брендинга острова прошло в ходе дискуссионной платформы "Хортица: выдающаяся история - большое будущее".

Как сообщила "Индустриалка", авторами концепции нового стиля Хортицы выступило креативное агентство Bickerstaff.284, чьи работы неоднократно отмечались наградами на престижных фестивалях мира в категории креатива и дизайна.

По словам креативного директора агентства Bickerstaff.284 Ильи Ануфриенко, визуальная система идентификации запорожского острова является более глубокой и всесторонней, чем сведение к предубеждению "Хортица - это казаки и пороги на Днепре".

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"Мы разработали набор символов, которые отражают элементы флоры и фауны, определенных исторических эпох, мистические и абстрактные элементы - все то, что можно себе открыть только в одном месте, на Хортице. Наше позиционирование: Остров Хортица - живой остров силы. Наше сообщение: приезжай и почувствуй", - сказал он.

Брендинг отражает не только исторические корни острова, но и его потенциал как центра отдыха, проведения массовых мероприятий всеукраинского масштаба, считает Александр Мироненко, генеральный директор комбината "Запорожсталь", представитель группы "Метинвест", при поддержке которой проходит возрождение Хортицы.

"Если сделать хорошую, правильную инфраструктуру, остров имеет серьёзные перспективы принять и спортивные соревнования международного уровня – марафоны, триатлон – для этого есть все необходимые условия. Это и заповедник для флоры и фауны. Направлений для развития очень много", – отметил Мироненко.

Большой набор визуальных объектов позволяет использовать различные символы как для логотипов и сувениров, так и для отдельных событий и локаций.

"Эта айдентика будет моделироваться в зависимости от тематики. Она будет очень разноплановой и в то же время объединенная общей идеей. Это будет не просто логотип. Это будет айдентика, которая будет работать с каждым событием, каждым объектом, каждой локацией, с каждым посетителем", – отметил генеральный директор Национального заповедника "Хортица" Максим Остапенко.

Символ острова Хортица смогут выбрать запорожцы и жители других городов Украины. В ближайшее время будет проводиться голосование. На выбор будут предложены девять символов.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что "Большая реставрация" предусматривает комплексное восстановление 150 объектов культурного наследия за три года.