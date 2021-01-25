Новая реальность: онлайн-игры и 'облачный' гейминг

Как меняется игровая индустрия, и почему игроки все чаще отдают предпочтение платному контенту? На эти вопросы ответила CBDO fintech-компании LeoGaming Мариам Матиашвили.

Пандемия коронавируса стала губительной далеко не для всех. Игровая индустрия, несмотря на глобальный кризис, растет как на дрожжах. По данным ресурса GamesIndustry.biz, мировой рынок игр за 9 месяцев 2020 года вырос на 20% и оценивается в 175 млрд. долл.

Вынужденная изоляция спровоцировала всплеск спроса на любые виды развлечений. Поэтому популярность компьютерных и мобильных игр на взлете. Тем более, что доступ к игровому контенту сегодня предельно прост: нужен лишь смартфон, ноутбук или игровая консоль, а также интернет-подключение.

Нет никаких сомнений в том, что рынок игр продолжит стремительно расти и в 2021 году. Эпидемия пока что не угасает, карантинные ограничения сохраняются во многих странах и потребность в разнообразии досуга тоже остается на высоком уровне. "COVID-19 увеличил онлайн, поэтому каждый из крупных издателей и разработчиков будет стараться заполнить образовавшуюся нишу контентом в борьбе за игрока", – уверена Мариам Матиашвили, CBDO компании LeoGaming.

"Цифра" наступает

Игровой рынок за последние несколько лет претерпел существенные изменения. Мобильный контент наступает по всем фронтам. В 2020 году игры для смартфонов и планшетов заняли долю около 50%, что в деньгах составляет почти 86,3 млрд. долл. Игры для консолей (Xbox, PlayStation, NintendoSwitch) занимают долю около 29%, а доля игр для стационарных ПК и лэптопов сократилась до 21%.

Львиную долю выручки издателей и игровых платформ обеспечивают продажи цифровых копий. Их доля превышает 91%. И лишь 9% – продажа игр на физических "твердых" носителях (DVD, Blu-Ray и т.д.), что лишний раз доказывает: онлайн победил, окончательно и безоговорочно. И это неудивительно, так как в игры играет половина пользователей смартфонов во всем мире, они являются главными потребителями цифрового контента и трафика.

Важно и то, что покупкой одних лишь игр дело не ограничивается. В 2020 году на встроенные покупки в играх прошлось 74% всех операций в приложениях вообще. Речь о покупках персонажей, способностей для них, дополнительных уровней и прочих скрытых возможностей (лутбоксов). Это так называемая freemium-модель, когда пользователь платит за приобретение нестандартных атрибутов, которые позволяют получить преимущество перед "бесплатными" игроками.

Иными словами, геймеры готовы тратиться на поддержку своей игровой активности. Хотя еще далеко не все. "Монетизация с каждым годом должна становиться более сбалансированной. Проще говоря – игроки не хотят платить внутри игры, если платежи дают ощутимое преимущество. Это должна быть грамотно построенная система с платой за уникальный контент, за возможность выделится, подчеркнуть индивидуальность, а не за условный "самый сильный меч". К слову, микроплатежи в изначально платных играх практически не приживаются", – рассказывает Мариам Матиашвили.

Такой подход гарантирует стабильный заработок как для разработчиков игр, которые заинтересованы в создании нового контента и могут "подсадить" игроков на постоянную абонплату, так и для платежных систем, которые осуществляют прием платежей для пополнения счетов онлайн-игр и выступают своеобразным связующим звеном между игроками и издателями.

Переходим на уровень выше

Очевидно, что потенциал роста сегмента мобильных игр еще не исчерпан. Во-первых, смартфоны становятся доступнее и мощнее, что вместе с наличием покрытия высокоскоростным Интернетом дает возможность играть где угодно. Во-вторых, появляется все больше решений для совместных игр и соревнований. Как пример – стартап Arenum, который "взлетел" как раз во время жесткой фазы карантина, весной 2020 года. Это автоматизированная платформа для проведения турниров по мобильным играм. Она собрала уже более 1 млн. пользователей со всего мира, и ежедневно там проходит свыше сотни турниров.

"Сфера мобильных игр растет годами, ведь растет рынок смартфонов. Мобильное "железо" становится мощнее, а игры на них все более приближаются к уровню на ПК и консолях. Монетизация мобильных игр самая "продвинутая", поэтому рынок разработки столь популярен, а бюджеты на продвижение такие большие", – считает Мариам Матиашвили.

Помимо этого, новым веянием стал облачный гейминг, который уже успел завоевать армию поклонников. Облачные сервисы, такие как GeForceNow, GoogleStadia, PlaystationNow, дают возможность запускать ресурсоемкие игры даже на "старом" железе. Таким образом, отпадает необходимость в покупке мощного оборудования, например, игрового персонального компьютера. Главное условие – надежный канал доступа к Глобальной Сети.

Именно облачные технологии станут свежим глотком воздуха для всей игровой индустрии в 2021 году. "По данным NewZoo, объем рынка облачного гейминга на конец 2020 года уже достиг 585 млн. долл. Причина всем понятна – коронавирус. Миллионам людей пришлось работать и проводить свой досуг дома, а ноутбуки и домашние ПК большинства явно не отвечали требованиям современных игр. Поэтому решение, которое помогает играть в новые игры, используя облачный доступ через высокоскоростной интернет, получило тот самый "золотой билет", – объясняет Мариам Матиашвили.

Но для развития "клаудгейминга" также потребуется мощная и всеобъемлющая инфраструктура. Начиная с развертывания 5G-cетей, которые поднимут скорость передачи данных на принципиально новый уровень, и заканчивая процессингом, который будет обслуживать облачные сервисы и принимать платежи от игроков. Потому что пока игры в "облаке" доступны далеко не всем странам. Кроме того, игроки сталкиваются со сложностями во время игрового процесса. "Это проблемы вроде "очереди" на игру, особенно, когда выходят ожидаемые хиты, или снижение скорости в сети Интернет-провайдера из-за создаваемой нагрузки", – говорит CBDO LeoGaming.

Удобство и безопасность

Расцвет платежных сервисов совпал с ростом популярности мобильного гейминга и онлайн-игр, так как пользователи все охотнее переходят на платный контент. "Мы ожидали, что в Украине снизится количество пополнений онлайн-игры в терминалах из-за локдауна – но нет. Обороты выросли на 25-40%, в зависимости от сервиса. Рост онлайн-оплат тоже наблюдался, до 50% по нашей библиотеке сервисов", – приводит пример Мириам Матиашвили.

Но на этом рынке по-прежнему не хватает сильных игроков. Речь о процессинговых сервисах, которые смогут обеспечить бесперебойные, безопасные и удобные расчеты при покупке игр и пополнении игровых счетов, а также предложить адекватные тарифы.

Дело в том, что создание платежного решениятребует немалых инвестиций, в том числе в техническую часть и в сопутствующую инфраструктуру. Игрок хочет иметь возможность выбирать, как платить за игровой контент. Это может быть оплата через терминал наличными (в Украине, например, терминалами пользуются миллионы игроков) либо же оплата онлайн с помощью приложения на смартфоне.

Следующий этап развития платежных сервисов – увеличение конверсии эквайринга за счет развития новых платежных инструментов. Это подключение GooglePay или ApplePay, либо интеграция сервисов оплаты мобильным балансом, которые внедряют крупнейшие операторы сотовой связи.

"Google Pay/Apple Pay успешно внедрились в основные платежные формы – конверсия по ним на десктоп-устройствах пока ниже, чем по стандартному вводу карты (парадокс, но факт), но она растет. В Украине стабильный спрос удерживает оплата мобильным балансом. Это выгодно как клиентам (меньше данных для ввода, быстрота транзакции), так и бизнесу. Но и оплата наличными в терминале сохранит свою нишу в ближайшей перспективе, ведь имеет инфраструктуру и лояльную аудиторию", – считает Мариам Матиашвили.

Далеко не последний по значимости вопрос – это защита трансакций от злоумышленников. В 2020 году существенно выросли объемы воровства средств с банковских карт. По данным Group-IB, за 11 месяцев 2020 года мошенники украли с карточных счетов 1,9 млрд. долл., что вдвое больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Поэтому перед платежными сервисами стоит новый вызов: как обеспечить сохранность персональных данных игроков и уберечь их деньги от воровства. Это потребует инвестиций в техническую часть и внедрение решений, направленных на обеспечение кибербезопасности. Начиная с анализа потенциальных угроз и профилактики хакерских атак, и заканчивая усилением защиты облачных хранилищ данных и применением биометрических технологий.