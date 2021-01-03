Ницой: для русскоязычных в Украине создали парниковые условия

Татьяна Гайжевская Общество 05:45, 3.01.2021 Обновлено: 09:17, 3.01.2021

Закон "О функционировании украинского языка как государственного", обязывающий с 16 января 2021 года предоставлять все услуги на украинском языке, создает "парниковые условия" для нарушителей.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказала писательница Лариса Ницой. "Для всех нарушителей закона созданы настолько уж парниковые условия и настолько неудобные условия созданы для украинцев! Но украинцы привыкли, они в своей стране выдержат все", – заявила она.

По мнению писательницы, привлечь нарушителя к ответственности в соответствии с этим законом крайне сложно.

"Русскоязычным, которые выступают против этого закона, следует реагировать спокойно. Ведь на самом деле все сделано им в угоду, чтобы им было комфортно. Им переживать не о чем, потому что еще штрафов нет. И даже если напишут жалобу омбудсмену, то омбудсмен возьмет на контроль. И данному месту сферы обслуживания надо будет в течение года исправиться и не повторять своих ошибок", – объяснила Ницой.

"Я хочу быть защищенной в своей стране, а этот закон меня продолжает не защищать. Нет никакого воздействия на людей, которые говорят: "не хочу обслуживать на украинском языке", – подытожила она.

Как писал OBOZREVATEL, с 16 января вступает в силу статья 30 Закона 2704-VIII, согласно которому все учреждения предоставления услуг должны использовать исключительно украинский язык, независимо от форм собственности. Обслуживание на другом языке допускается только по просьбе клиента.

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