'Никто не паникует и не боится': Монастырский заявил, что МВД не допустит никаких провокаций в Украине. Видео

300 тысяч полицейских, нацгвардейцев, пограничников и спасателей ежедневно несут свою службу по защите внутренней безопасности Украины. Вооруженные Силы вместе с дипломатами и разведчиками обеспечивают внешнюю безопасность Украины.

Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский в видеообращении на фоне угрозы нового вторжения России. Он призвал украинцев сохранять спокойствие и выполнять свою работу на местах.

Он подчеркнул, что правоохранители ежедневно "просто выполняют" свою работу ради спокойствия украинцев и не допустят никаких сепаратистских проявлений как весной 2014 года в Харькове, Луганске, Донецке.

"Повторение Славянска мы тоже не допустим! Если какой-то "гиркин" попытается захватить админздания – , он будет расстрелян нашим спецназом без предупреждения и никаких колебаний", – сказал глава МВД.

Видео дня

Монастырский отметил, что по сравнению с 2014 годом Украина стала сильнее и организованнее. "Каждый на своем месте должен выполнять работу, которую он выполняет каждый день, для того чтобы работали школы, больницы, детские сады, предприятия", – отметил он и выразил уверенность, что "все будет хорошо".