Николаев подвергся ракетному удару оккупантов с Херсонской области: мэр Сенкевич рассказал о ситуации в городе. Видео

Город Николаев утром 18 марта подвергся ракетному удару со стороны российских оккупантов. Атака была совершена из Херсонской области.

Из-за этого местных жителей не смогли предупредить и запустить сирену воздушной тревоги. Об этом рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич во время прямого эфира вечером 18 марта (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Он объяснил, что, когда атака идет с Крыма или другого дальнего расстояния, то есть время, чтобы системы сработали. А когда удар приближается с ближнего расстояния, например, с Херсонщины, то оповещение могут не успеть запустить.

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"Бомбардировка произошла быстрее, чем мы пеленгуем и запускаем систему", – отметил чиновник.

По всему городу спасатели ликвидировали последствия утренних обстрелов, в том числе завалы. По словам Сенкевича, оккупанты обстрелял казарму 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Некоторые объекты , как сказал мэр, были пустыми. Информацию о пострадавших он уточнять не стал.

При этом журналисты утверждают, что в результате удара есть погибшие и много раненых.

Как сообщал OBOZREVATEL, группа российских военных подверглась успешной атаке ВСУ, когда убегала после неудачного боя под Николаевом. Техника страны-агрессора была уничтожена в районе города Снегиревка Николаевской области.

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