Николаев под контролем ВСУ: мэр Сенкевич записал видео из центра города

Николаев полностью контролируют Вооруженные силы Украины. Однако в городе еще остались российские диверсанты.

Об этом заявил мэр Николаева Александр Сенкевич в своем видеообращении. Он уточнил, что все техника в городе – украинская (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я нахожусь на Соборной площади. Да, в городе есть несколько российских ДРГ, которые работают в городе. Но ситуация под контролем. Танки и бронетехника на территории города – украинская".

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Также он призвал жителей города быть внимательными.

"Ночью может произойти все что угодно – ракетный удар или что-то другое. В городе еще опасно, но украинская армия нас бережет", – отметил Сенкевич.