'Никогда не забудем и не простим': сеть тронули кадры, как в Мариуполе отец оплакивает погибшего от вражеской атаки сына

Жестокие атаки российских оккупантов в Мариуполе унесли жизни не одного мирного жителя, включая детей. Тело одного из них было доставлено в родильное отделение, переоборудованное на военное время в госпиталь для раненых. Здесь с ним пришел попрощаться отец.

Драматический снимок опубликовал Telegram-канал "Украина 24". Мужественный человек скорбно склонил голову над носилками, на которых лежит бездыханное тело его несовершеннолетнего сына.

Подписчики выразили свое негодование тем, что из-за больных амбиций Кремля украинцы вынуждены хоронить своих детей.

"Мы никогда не забудем! Никогда не простим! До конца жизни будем ненавидеть м***й", – заверили они.

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Напомним, что в Мариуполе оккупанты вели непрестанный огонь 12 часов, буквально сравнивая город с землей.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что мэры Харькова, Николаева и Мариуполя заверили, что будут бороться за свои города до победы и делают все возможное, чтобы прогнать российских оккупантов.

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