Ни одна из целей плана России не достигнута, отпор дают по всем направлениям, – Данилов

На пятый день противостояния полномасштабному российскому вторжению Украине удалось начать процесс перехвата военной инициативы. Пока ни одна из целей плана Кремля не была достигнута.

Об этом сообщил в Facebook секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. По его словам, центральным пунктом плана путинского вторжения был захват Киева и создание марионеточного правительства, подконтрольного РФ.

"На сегодняшний день ни одной из целей орковского плана не было достигнуто. Дан отпор по всем направлениям", – заверил Данилов.

Он подчеркнул, что ныне одной из критических проблем для Москвы стал вопрос реальных потерь войск вторжения, которые постоянно увеличиваются и которые становится все труднее скрывать.

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"Поэтому одной из основных задач украинского информационного сопротивления является максимально полное донесение до жителей России и родственников российских военных реальной ситуации с количеством жертв и пленных. Наша цель – расшатать врага на его территории, максимально поднять уровень протестных настроений внутри РФ по поводу необходимости немедленного прекращения войны" , – отметил секретарь СНБО.

Данилов констатировал, что украинская национальная мобилизация, украинское сопротивление агрессии растет и крепнет с каждым днем, и с каждым днем наше государство ближе к окончательной победе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине объявили амнистию для всех украинцев с реальным боевым опытом. Это решение принято для того, чтобы они могли компенсировать свою вину в самых горячих точках войны.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова объяснила освобождение заключенных для участия в войне против Российской Федерации. Она подчеркнула, что населению волноваться не стоит.

Советник президента Украины Михаил Подоляк заявил, что несмотря на фейковые заявления об окружении Киева оккупантами, город полностью контролируется украинскими войсками. Заехать в столицу возможно.

В свою очередь, мэр Виталий Кличко призвал жителей столицы не паниковать и не терять выдержки. Власти продолжают делать все для жизнеобеспечения города.

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