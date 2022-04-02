Мы должны создать условия, чтобы стрелковое оружие, форма, бронежилет и рюкзак со всеми необходимыми вещами на первую неделю хранились у каждого бойца дома. Официально. Ежегодные сборы и тренировки.

Чтобы не как на этот раз, когда нам "нужно продержаться неделю, пока раздадим оружие и броники". Или "продержаться месяц, пока союзники помогут с автоматами". Так больше не должно быть. А надо, чтобы полмиллиона резервистов и терробороны были мобилизованы и сформированы через три часа.

В таких условиях даже мысль о войне с Украиной будет ужасом для нацистов из россии. Мы должны сделать выводы. Мы должны действовать уже сейчас. Потому что через несколько месяцев снова услышим политиков, которые быстро забудут, как передовые отряды россиян ворвались в Киев.

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Но невозможно взять город, где у каждого есть оружие. Невозможно захватить страну, где каждый город – крепость. Такую войну не выиграть. И пока мы ищем свое НАТО, нужно просто присмотреться друг к другу. Нас миллионы. Нас не победить некому.