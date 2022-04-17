"Нет ничего святого": в сети гневно отреагировали на крестное шествия в Риме украинки и россиянки

Украинцы в сети гневно отреагировали на крестный ход в Риме украинки и россиянки, который символизировал примирение между народами. Они подчеркнули, что Россия является дьяволом, примирение с которым невозможно, а Папа Римский таким образом только продемонстрировал свое непонимание ситуации.

Такого рода комментарии пользователи сети оставили в Facebook OBOZREVATEL. Они подчеркнули, что украинцы и россияне уже никогда не будут "братьями", а украинка, принявшая участие в этом "шоу", предала свой народ.

"Примириться с Россией – это смириться с дьяволом, обняться с ним и расцеловаться.

Забыть и простить – это то, чего я боюсь больше всего! И не надо мне напоминать об "и прости нам вины наши, как и мы прощаем виновникам нашим", ибо Господь призвал нас прощать людям, а не дьяволу, чем есть Россия", "Для кого нужно это представление? Мы никогда уже не будем "братьями", "Мы не забудем и не простим! Это все выглядит очень цинично! Позор! Фашистам, мародерам, палачам, живодерам, насильникам, педофилам, кровожадным оркам нет места в цивилизованном мире", – возмущались украинцы.

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"Мягко говоря, Папа показал свое непонимание и непринятие сердцем происходящего в Украине! Не нужно было этого отвратительного действа "умиротворения", не прибавит Папе это любви прихожан! Лучше бы он ничего не делал", "Этот крест кровавый, а этой украинке позор, она предала свой народ", "Никогда не простим, никогда не забудем... Это навеки, сколько можно унижать достоинство украинцев?" – отметили в сети.

Прокомментировал событие в своем Twitter и украинский журналист Герман Аксем.

"Папа Римский приведет сегодня украинку Иринку и россиянку Альбинку в Колизей. Символизировать лоббирование жертвы и убийцы. Цинизм уровня "парада на 9 мая" на костях в Мариуполе. Надеюсь Иринка будет гореть в аду в одном котле с российскими насильниками", – отметил перед событием.

"На войне все методы годятся" – принцип, который исповедует Россия. И потому бросает на нас все, что может, стреляет отовсюду откуда может: из Крыма, из Белгорода, из Беларуси. Вот и из Ватикана прилетело. Ничего. После победы вспомним и о Лукашенко и о Папе Римском", – добавил он.

В Twitter пользовательницы под ником Hanna опубликовано изображение, на котором девушка в украинском наряде несет крест, а другая, в русском, следует за ней с автоматом.

"Вот эта картина правдиво описывает этот ход", – отметила Hanna.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 апреля в Страстную пятницу во время крестного шествия в Риме уроженцы Украины и России вдвоем пронесли процессийный крест, символизируя примирение между народами. Это произошло, несмотря на критику идеи Ватикана в Украине. Высказался против нее даже глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав (Шевчук).