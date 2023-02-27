Несут только разрушение и смерть: оккупанты уничтожили в Мариуполе историческое здание, где обучались Авербах и Арнаутов. Видео
Российские оккупанты продолжают уничтожать инфраструктуру временно оккупированного Мариуполя. Недавно путинская армия уничтожила историческое здание, где обучались выдающиеся мариупольцы.
Об этом сообщил Мариупольский городской совет. Пресс-служба также опубликовала соответствующее видео.
Отмечается, что захватчики продолжают уничтожать исторические постройки города. Сейчас исторический центр Мариуполя превратился в сплошные руины. Среди разрушенных построек – Индустриальный техникум, который находится на улице Георгиевской.
Это здание было построено в конце XIX века и имеет долгую и яркую историю. Раньше там располагалась Александровская мужская гимназия, основанная в 1876 году.
Среди ее выпускников были:
- украинский психолог, философ и логик Георгий Челпанов,
- врач-офтальмолог и академик Михаил Авербах,
- украинский художник-монументалист Виктор Арнаутов.
"Теперь на разрушенном здании висит российский триколор. Теперь каждый видит, что означает "русский мир" – разрушение и смерть", – отметили в горсовете.
Следует отметить, что российские военные преступники уничтожили 80% жилищного фонда временно оккупированного Мариуполя. Теперь путинские террористы устраивают показуху с якобы оказанием "помощи" жителям города.
Ранее Мариупольский городской совет показал кадры когда-то главной локации украинского туризма во временно оккупированном россиянами городе. Железнодорожный вокзал, через который ежедневно в гости и обратно домой проезжали сотни жителей, сегодня превращен в настоящее пристанище привидений.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Мариуполе местные жители вынуждены выстаивать многочасовые очереди на морозе, чтобы получить теплую еду.
На въезде в оккупированный Мариуполь захватчики разместили блок-посты со снайперскими точками. Так, захватчики пытаются усилить контроль за въездом и выездом из города.
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