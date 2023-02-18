Несмотря на постоянные обстрелы, ТЭС делают все возможное для уменьшения дефицита энергосистемы – ДТЭК

Несмотря на постоянные вражеские обстрелы теплоэлектростанции ДТЭК продолжают делать все возможное для поддержания надежности украинской энергосистемы своими балансирующими мощностями.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК Энерго.

В январе ТЭС компании сгенерировали в энергосистему Украины столько же электроэнергии, сколько эквивалентно среднему потреблению более 400 тысяч семей на протяжении всего года.

Всего же по итогам 2022 года этот объем отпуска эквивалентен потреблению почти 6 миллионов семей в год.

Для уменьшения дефицита и поддержания устойчивости украинской энергосистемы в разгар отопительного сезона ремонтники компании 24/7 продолжают восстановление оборудования после обстрелов.

Кроме того, в течение прошлого года они планово отремонтировали 26 энергоблоков теплоэлектростанций, инвестировав в это более 2 млрд грн.