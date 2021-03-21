Ненавидеть власть и президента можно, презирать государственные символы – недопустимо
Как один из авторов закона об усилении уголовной ответственности за надругательство над государственными символами от 2009 года – информирую, что публичное надругательство над государственным гербом наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов, арестом на срок до шести месяцев или лишением свободы до трех лет!
И не забываем известную политическую мудрость о том, что истинный патриотизм – это о любви к Украине, а не о ненависти к политическим врагам.
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