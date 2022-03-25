'Немцы так над людьми не издевались': украинцы рассказали о зверствах российских оккупантов. Видео

Люди, которые эвакуируются с Николаевской области, рассказали о зверствах российских оккупантов. По словам украинцев, даже "немцы так над людьми не издевались".

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале "Подслушано у водителей|Киев". На кадрах видно двух пожилых мужчин, которые, не сдерживая эмоций, рассказали о пережитом.

"Поубивали всех людей. Это сволочи, это гады, паразиты. Если воюешь с войсками – не воюй с людьми. Понимаете, убивают всех. Это хуже фашистов", - сказал один из них.

"Немцы наступали, видел как, так они ж над людьми не издевались", - добавил второй мужчина.

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Как сообщал OBOZREVATEL, россияне проводят массовые мероприятия по перемещению украинских граждан с оккупированных территорий в РФ. Там украинцам предлагают работу в Сахалине и запрещают выезд на два года. При этом принудительное перемещение гражданского населения на территорию государства-агрессора, в частности детей, является грубым нарушением международного права.

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