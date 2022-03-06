Проведение обмена пленными для Украины до вывода российских войск было бы ударом по нашим государственным интересам в войне, поощрением агрессии, и это было бы просто бессовестно по отношению к нашим воинам, которые сейчас отважно сражаются в окружении в Мариуполе.

Ни одна страна мира не проводит обмены пленными до момента окончания войны. Кроме того, российские военные - не просто пленные, это опасные террористы, и их освобождение - это поощрение терроризма. Они уничтожают электростанции, водоводы, жилые дома, школы, убивают женщин и детей, ведут обстрелы по площадям, о какой выдаче таких опасных преступников может идти речь?

Если Украина пойдет на выдачу российских военных преступников, мы покажем их безнаказанность. Покажем российским летчикам, что можно и дальше бомбить жилые дома, ведь их сразу обменяют.

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Для Путина наличие большого числа российских военнопленных - это сдерживающий фактор. Это демонстрация, что российскую армию можно бить. И Путин очень не хочет, чтобы мы показывали пленных. Он хочет, чтобы его бандиты верили, что он своих не бросает, что всегда можно договориться. Путин не хочет, чтобы показывали их поголовье. А этих пленных надо скопом показывать, выводить перед прессой.

В условиях, когда каждый день по нашим городам бьют ракеты и авиация, российских пленных надо размещать на объектах, которые могут стать вероятными целями авиаударов. Пусть работают живым щитом, пусть прочувствуют, что это такое, когда тебя расстреливает авиация и ракеты. Российские пленные должны работать на расчистке завалов и объяснять свои действия жителям разбомленных россиянами домов.

И еще очень важно. Россия взяла в окружение Мариуполь, и собирается там устроить новый Иловайск. И обмен возможен, когда будет гарантирована безопасность нашего гарнизона в Мариуполе, который героически сражается, чтобы сохранить для Украины и для всех нас Донбасс и его крупнейший промышленный и торговый центр. Мы не имеем права бросать Мариуполь!

Без гарантий освобождения всех наших людей, которых захватили, без гарантий деблокады гарнизона Мариуполя, без каких-либо гарантий вывода российских войск с территории Украины, обмен пленными - это уступка Путину и сдача наших интересов.

На фото: шестнадцатиэтажный жилой дом на улице Натальи Ужвий в Харькове, который вчера был уничтожен бомбой "высокоточного" российского штурмовика.

Летчиков тоже на обмен, которые попали в плен, чтобы продолжал вот так бомбить?