Когда в дни "Крымской весны" публичные люди вели себя как публичные девки, раздеваясь донага в процессе путинской таврической оргии, Афоня молчал, как в рот воды набравший. Я уж грешным делом подумал, что он из вменяемых, а если даже и не антипутинист - то пусть хотя бы продолжит хранить молчание. Иногда ведь все проще простого: промолчи - за умного сойдешь, а в некоторых случаях - даже и за порядочного. Но нет, не выдержала душа совковой актрисульки, разговорилася и оголилася: "Путин все правильно делает, а у Запада вообще души нет - не то, что у нас..."

Собственно, всё. Некролог изгажен. И никакое кино-вино-домино не помогает.

Прощай, актёр Леонид Куравлёв...