Некоторые похоронены 'заживо': в 'Азове' рассказали, сколько людей убили оккупанты в Мариуполе

За время осады Мариуполя российскими оккупантами погибли более 3 тысяч местных жителей. Число жертв растет каждый день.

Об этом рассказал командир полка "Азов" майор Денис Прокопенко в эфире CNN. "Никто не может сказать точное количество, потому что людей хоронят в братским могилам, без имен", – отмечает украинский военный.

Также он добавил, что многие остаются под завалами "похоронеными заживо". По его словам, бойцы ВСУ помогают гражданским водой и пищей, но их количества недостаточно. При этом в городе нет света и газа, потому готовят на улицах при температуре 5 градусов ниже нуля и под постоянными обстрелами.

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Прокопенко считает, что для мирных жителей в Мариуполе нет безопасных мест. Оккупанты стреляют по жилым кварталам и убивают людей прямо в их кроватях.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в ЕС признали действия Кремля в Мариуполе военным преступлением.

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