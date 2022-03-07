Идет многодневная попытка украинской стороны передать России тела солдат и офицеров, погибших на территории Украины. Ни одна международная организация, российские правозащитные институции и Русская православная церковь не проявили понимания и желания в решении этого вопроса.

Как сообщает "Укразалізниця", 20 вагонов-рефрижераторов с телами российских военных три дня простояли на станциях Фастов, Одесса-Застава, Подольск, Мерефа и Запорожье, но их так никто и не начал грузить.

Далее текст на языке оригинала.

І тут може бути лише ДВА пояснення:

- пропагандистській машині Zомбі-країни Путіна не потрібні докази величезних втрат російського війська в Україні, щоб і далі зомбувати населення інформацією про "успішну спецоперацію, яка іде за планом";

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- влада Zомбі-країни вирішила зекономити кошти і не зацікавлена виплачувати обіцяні Путіним гроші сім‘ям загиблих.

За будь-яких обставин, СВІТ і РОСІЯ повинні ЗНАТИ реальну кількість втрат російських військових, а також інформацію про ВІДМОВУ "канонических православных" Путіна-Кіріла…забирати тіла своїх "визволителів".

Ці факти вкрай корисні у нашій інформаційній роботі, бо ніщо не переконує краще, навіть і Zомбі-населення, як ДЕСЯТИТИСЯЧНІ ВТРАТИ РОСІЯН за 10 днів ВІЙНИ в УКРАЇНІ.

Між іншим, історія про зневажливе ставлення до своїх військових - як "гарматного м‘яса" не нова. В часи 2 світової війни, а особливо в перші роки після війни, не лише вбитих, а й інвалідів, що доживали віку по різних закритих закладах країни, закопували в так званих братських могилах, не вказувавши прізвищ.

П.С. Показово, що в часи Радянського Союзу при похованні теж домінувала ідеологія так званого "неизвестного солдата". Натомість, у світі була усталена традиція, започаткована в період Першої світової війни, де на надгробках невідомих солдат була фраза "ВІДОМИЙ БОГОВІ". Авторство цієї фрази належить відомому британському поету Редьярду Кіплінгу.