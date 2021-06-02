Неформальное образование заставляет государственные вузы развиваться, – руководительница Ukrainian Film School Тимошенко

Развитие неформального образования создает дополнительные возможности для студентов и здоровую конкуренцию между образовательными учреждениями. Поэтому условия аккредитации для частных заведений следует пересмотреть.

Об этом заявила во время форума "Украина 30. Образование и наука" Алена Тимошенко, руководитель первой украинской киношколы Ukrainian Film School. Это учебное заведение, созданное на базе киностудии FILM.UA, ежегодно выпускает более 800 режиссеров, операторов, актеров, продюсеров и сценаристов. Школа привлекает более 50 ведущих практиков киноиндустрии для обучения студентов.

"В течение года каждый студент создает около 5 фильмов и может показать свое портфолио продакшену или киностудии, работающим на рынке, – говорит Тимошенко. – Поэтому к нам приходят студенты из высших учебных заведений, чтобы получить практику и работать в профессии уже во время учебы, а не через 5 лет".

По мнению руководительницы Ukrainian Film School, одной из ключевых проблем "классических" государственных культурных учреждений образования является устаревшая техника и отсутствие понимания, как работает современная киноиндустрия в Украине и мире.

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"Высшие государственные учебные заведения должны предоставлять материально-техническую базу, которая соответствует сегодняшнему дню. К сожалению, вузы часто оторваны от того, что происходит на рынке сегодня: какие есть тренды, гранты, возможности для студентов. У них нет контакта с индустрией", – говорит Тимошенко.

Она рассказала, что выпускники Ukrainian Film School еще студентами участвуют в питчингах Госкино и Украинского культурного фонда, сотрудничают с украинскими и западными студиями, такими как Netflix. Среди выпускников школы, которые сразу приняли участие в крупных проектах – звезда украинского фильма "Віддана" Алеся Романова, сыгравшая главную роль, сценарист Стас Верещук, работающий над полнометражным фильмом "Наставник" о Валерии Лобановском и другие.

"Поэтому я считаю, что условия работы образования могут пересматриваться, а неформальное образование – быть достойным конкурентом. И, пожалуй, провоцировать рынок к изменениям, заставляя развиваться, меняться и бороться за внимание студентов", – прогнозирует Тимошенко.