"Недооценили мы, не дают города бомбить": в сеть слили разговор оккупанта с матерью

София Закревская
Общество
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'Недооценили мы, не дают города бомбить': в сеть слили разговор оккупанта с матерью
nosound
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Пленный российский оккупант заявил, что им якобы не дают разрешения бомбить украинские города. Он сказал, что населенные пункты якобы "целые", что совсем не соответствует действительности.

Запись разговора захватчика с матерью опубликовал в Telegram советник главы МВД Украины Антон Геращенко. Отметим, что оккупант признал, что они "немного недооценили" силу украинской армии и не ожидали такого отпора, который противники сейчас получают.

Враг рассчитывал без особого сопротивления заходить в наши города, однако ему наоборот пришлось обороняться.

"Думали, получится как в Казахстане, оказалось не так", – сказала мать российского солдата, который пришел воевать против Украины.

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При этом женщина добавила, что по российскому телевидению об этой войне говорят "много и хорошего, и плохого", но при этом нет ни слова о солдатах РФ, которых отправили на войну.

Как сообщал OBOZREVATEL, пленный штурман сбитого оккупационного Ми-8 обратился к гражданам РФ и своим сослуживцам с призывом прекратить военные действия в Украине и вернуться домой. Он подчеркнул, что гибнет мирное население, в первую очередь, женщины и дети.

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