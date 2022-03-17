"Не забуду надпись "Нех*й шастать": оккупантов напугали баннеры на дорогах Украины. Аудио

Многие российские солдаты в телефонных разговорах жалуются на реалии "спецоперации" в Украине. Один из армейцев РФ, попавший на войну в нашей стране, признался: он не будет чувствовать гордости как его воевавшие прадеды, а настроения украинцев (в частности "приветственные" надписи на улицах) его пугают.

Своими впечатлениями солдат эмоционально поделился в разговоре с близкими. Запись перехвата была обнародована в Telegram-каналах "Оперативний ЗСУ" и Службы безопасности Украины (чтобы послушать аудио, доскролльте страницу до конца).

"Вот это, когда мы едем, бл**ь, в города, еще чего-то – это вообще пи**ец. Я же говорю, вот эта надпись: "Не**й шастать!" – вообще не забуду", – матерясь заявил военный.

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Женский голос переспросил у парня, какую надпись он имеет ввиду. "Мы когда заехали в Украину, везде на заборах надписи... Чаще всего там, где были боевые действия и проходила наша армия. Надписи типа: русские оккупанты уходите, мы вас не звали, мы вас не ждали, русские – захватчики, Путин – х**ло..." – пояснил оккупант.

Он также рассказал, что вместе со сослуживцами видел, какие чистые поля были в Украине. "Сейчас все засорено, подожжено, дорогам пи**а, везде какие-то ямы, горевшая техника стоит... Магазины, дома раз**анные", – рассказал оккупант о том, что принесла российская война.

Он также вспомнил, что на одной из остановок общественного транспорта близ дороги увидел тело, которое оставили в сидячем положении. Вероятно, это был убитый российский военный. Сверху над трупом была надпись: "Не**й шастать".

"Понятное дело, жители нам не рады", – отметил солдат. Например, он рассказал о случае, когда женщина-украинка вышла к военной технике РФ и просто начала обстреливать колонну. По мнению оккупанта, жители Украины "боятся и ненавидят" кремлевский военных.

"Никто из нас этим гордиться не будет", – сказал российский захватчик, вспомнив о том, как воевали его прадеды.

В то же время оккупант сделал крайне неправильный вывод: "С другой стороны либо мы, либо они".

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Как писал OBOZREVATEL, поселок Казачья Лопань под Харьковом в четверг, 17 марта, подвергся атаке оккупантов. Россия использовала запрещенные кассетные боеприпасы, в результате чего погибли по меньшей мере шесть человек. Данные о количестве травмированных выясняются.

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