'Не вступая в бой, потеряли 8 танков': пленный оккупант рассказал о позоре солдат РФ в Украине. Видео

Российские военные, попав в плен в Украине, признаются в неспособности воевать с обеспечением, которое им выдало командование. Зайдя на украинскую землю, оккупанты теряют технику, даже не ступая в реальный бой.

О позоре путинского войска откровенно рассказал на допросе один из военнопленных россиян. Видеофрагмент разговора опубликовал Telegram-канал УНИАН (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

На кадрах солдат "второй армии мира", одетый в женский свитер розового цвета, отмечает, что в плен попал почти сразу после вторжения на украинскую территорию.

По словам россиянина, его колонна ехала по украинским населенным пунктам три дня и за это время не вступала в бой с нашими защитниками. При этом потеряла восемь единиц техники – танков.

Видео дня

На уточняющий вопрос, правда ли это, пленник ответил утвердительно. Также он добавил, мол, за указанные три дня рота оккупантов проехала всего "около 120 километров". Эти слова рассмешили тех, кто его допрашивал.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области бойцы теробороны уничтожили российскую технику и взяли в плен оккупанта. На опубликованном видео российский военный плакал, лежа на земле.

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