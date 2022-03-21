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"Не все оккупанты остались в живых": появились фото плодотворной работы ВСУ против врага
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ВСУ снова нанесли российским оккупантам ощутимые потери. 20 марта была уничтожена вражеская техника.
Также путинская армия понесла потери в живой силе. Об этом сообщили в Штабе Операции объединенных сил.
"В результате вчерашней плодотворной работы украинских воинов далеко не все оккупанты остались живы. Вот что бывает с теми, кто идет завоевывать чужую землю… Слава Украине! Победа будет за нами!" – отметили в Штабе ООС.
Также военные показали результаты работы украинских защитников на фото.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что потери России в войне против Украины составили 15 тыс. человек: уничтожены 498 танков и 121 вертолет.
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