Лотерея з багатьма невідомими чи трагіфарс, де в основі сюжету – абсурдність і суперечливість. Саме такою останні 8 років стає кожна вступна кампанія для абітурієнтів та їхніх батьків. Після Революції Гідності крісло міністра освіти в Україні ставало вакантним ледь не щороку. Квіт, Гриневич, Новосад, Полюхович, Мандзій, тепер Шкарлет, - та чи надовго? І кожен наступний реформатор розпочинає діяльність з чистого аркуша, ігноруючи проєкти попередників, або взагалі рухається у зворотному напрямку.

Такий броунівський рух у Міністерстві освіти і науки став причиною цілковитого нерозуміння сотень тисяч абітурієнтів з усієї країни, за якими ж правилами все відбувається цьогоріч. Тож усі вступники, які з року в рік стають заручниками подібних гойдалок, змушені по крупинках збирати інформацію, аби нічого не прогавити і не опинитися на задвірках університетів. Вмощуйтеся зручніше та нумо розбирати, як проходить вступна кампанія – 2021 і які "новації" ще попереду…

ЗНО

Менше тижня залишається до кінця першого, неочевидного етапу вступної кампанії 2021 – реєстрації на ЗНО. Квест “як визначитись з предметами та подати заявки в омріяний виш” вчасно розгадало більш, ніж 200 тисяч учасників. Утім, скільки тих, хто так і не зуміє розібратися в плутанині цьогорічних "новацій" МОНу?

Освітяни та батьки неодноразово виступали з критикою рішення про розділення ЗНО з української мови та літератури на 2 різних тестування. З одного боку, цю ініціативу профільне міністерство виправдовує прагненням спростити життя “технарям”. Але з точки зору патріотичного виховання та загального розвитку підлітків – скасування обов’язкового тестування з української літератури абсолютно провальне, заначають експерти. І настане той час, коли…

Водночас, МОН сильно ускладнив ЗНО для “гуманітаріїв”. Підлітки, яким ніколи в школі не давалась математика, змушені майже екстернатно, за рік опановувати 11-річну програму. Такі надзусилля для більшості – радше шанс останньої надії отримати бал для зарахування екзамену. Про гідну ж оцінку – годі говорити.

Як вишенька на тортику – ще один сюрприз від міносвіти. До кінця березня жоден одинадцятикласник не дізнається, в якому форматі складатиме ДПА. Адже вся доступна інформація виглядає приблизно так: “Побачимо, як там буде з пандемією і вирішимо наприкінці березня”.

Не ЗНО єдиним

Найцікавіша частина вступної кампанії починається одразу після оголошення результатів ЗНО з географії 30 червня. У перший день липня запрацюють електронні кабінети вступників. До них потрібно завантажити скан-копії особистих документів та кольорової фотографії і подати електронні заяви до ВНЗ. Щоправда, сервер Єдиної державної електронної бази з питань освіти часто не витримує навантаження в пару сотень тисяч абітурієнтів і регулярно “падає”. Тож для подачі документів знадобляться:

Атестат з додатком;

Сертифікат ЗНО з додатком (за 2018, 2019, 2020 або 2021 рік);

кольорова світлина;

документ, що посвідчує особу;

календар на липень, який допоможе не загубитись в датах;

і, безумовно, ЗАЛІЗНІ НЕРВИ!!!

Приймальні комісії українських вишів цьогоріч працюватимуть з 1 до 23 липня. Для абітурієнтів творчих спеціальностей час прийому заяв традиційно скорочений. Для них дедлайн подачі – 16 липня. А вже 20 липня о 12:00 буде оприлюднено списки зарахованих абітурієнтів. До 16 години 23 липня відбувається зарахування студентів на місця державного замовлення. Ті ж, хто змарнує свій шанс, зможе вступити на контракт аж до жовтня.

Вступники цього року можуть подати до 5 заяв на бюджетні місця і до 30 заяв – на навчання за контрактом.

Підсумуємо

Зміна статусу "школяр" на "студент" відбувається практично непомітно для більшості та максимально інтенсивно для учасників освітнього процесу. Учні 11 класів і випускники минулих років збирають документи, готуються до ЗНО та творчих конкурсів, обирають ВУЗи та спеціальності. І одному МОНу відомо, якою буде цьогорічна вступна кампанія. Тому іноді так хочеться попросити чиновників: досить експериментів над дітьми. Досить нововведень, змін та "покращень". Просто визначтесь, врешті, і станьте системними і зрозумілими. Адже насправді саме це – єдине спрощення, якого так потребують освітяни.

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