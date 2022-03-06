Послушал два эфира Латыниной, потом еще несколько россиян и наших. И вот что я вам скажу. Нас начинают кормить русскими фейками и россказнями, которые забрасывают черезтак называемых русских либералов и полезных идиотов с Запада.

Все эти разговоры о танках, которые россияне бросают, потому что не хотят воевать. На самом деле не хотят они воевать, потому что у нас еще зима, ночью минусовая температура в полях, слякоть, чернозем и засады на дорогах. Поэтому они сворачивают с дорог, где их ждут засады. Дальше идут по полю, пока не вязнут в грязи.

Потребление топлива растет зимой в разы. Когда у танка заканчивается топливо где-нибудь посреди леса, то здесь есть два решения - или можно остаться в поле у танка и ждать, пока из посадки у тебя прилетит Джавелин. Или бежать прятаться в ближайшую лесополосу. Разговоры о хороших россиянах, специально выжигающих топливо, чтобы потом сдаться – это оставьте для лохов.

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Далее текст на языке оригинала.

Те саме стосується льотчиків, що начебто скидають бомби не на мирні об'єкти, а кудись в поле, щоб тільки не бомбити мирних українців. Наївно вірити в таке, бо в льотчика є чітке завдання, що куди скинути. Для цивільної людини це може бути якийсь цивільний, там будинок чи лікарня - для льотчика це просто "об'єкт", де зараз знаходиться штаб українців, родина генерала чи перебуває особисто Зеленський.

Чому льотчик може не скинути бомбу? А ви гляньте на записи пілота - там на листочку є географічна позначка і надпис "Стрєла". Тобто по них відпрацювали з тієї точки з ПЗРК "Стрєла". Якщо він побачить старт ракети, то буде маневрувати. Те саме стосується роботи зеніток і т.п.. Заходити на бомбардування може декілька разів, а потім в льотчика починає закінчуватись пальне, і щоб долетіти до бази льотчик скидає бомбу в поле, щоб літак став легше. Тепер більше зрозуміло, звідки ці розповіді про гарних льотчиків-росіян?

Взагалі коли журналісти та розслідувачі починають по колу як мантру повторювати розповіді про 90% російської армії, що вже використана в Україні, то я б напрягся - це не так. Вони перегруповуються і ще будуть атакувати. Більшість цих "експертів" бере свої аналітичні данні з декількох блогів, слухає по колу всяких там аналітиків-політологів тіпа Соловья, Сладкова, Фельгенгауера і Ко. І потім один одному переповідають, як воно насправді.

Війна ще триває. І гарматного м'яса та техніки там ще вистачає. Жодних сентиментів про гарних росіян, особливо якщо вони в російській формі.