Не верьте 'полезным идиотам': оккупанты перегруппировываются и еще будут атаковать – InformNapalm

Российские оккупанты сейчас перегруппировываются, стоит ожидать от них новых атак. Война продолжается, у врага есть в запасе техника и живая сила.

Об этом пишет аналитик InformNapalm Антон Павлушко. Он призвал украинцев не слушать "полезных идиотов" и не верить всему, что они говорят. Речь идет о некоторых россиянах-либералах, а также украинских и западных блогерах, которые "кормят" наших граждан фейками.

"Никаких сентиментов о хороших россиянах, особенно если они в российской форме", – отметил автор.

Павлушко развенчал сразу несколько мифов о якобы хороших россиянах, которые сейчас распространяют. Так, пилоты-оккупанты на самом деле иногда сбрасывают бомбы на поля не потому, что не хотят бомбить мирных жителей, а потому, что им нужно долететь до базы, когда заканчивается горючее.

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"Наивно верить в такое, потому что у летчика есть четкая задача, что куда сбросить. Для гражданского человека это может быть гражданский, там дом или больница – для летчика это просто "объект", где сейчас штаб украинцев, семья генерала или находится лично Зеленский", – подчеркнул автор.

А свои танки оккупанты в большинстве своем бросают не потому, что не хотят воевать, а потому, что они не хотят оставаться возле техники и ждать выстрела из Javelin, и решают вместо этого спрятаться в лесополосе.

"Вообще, когда журналисты и расследователи начинают по кругу как мантру повторять рассказы о 90% российской армии, уже использованной в Украине, то я бы напрягся – это не так", – заявил аналитик.

Справка: "полезный идиот" (useful idiot) – это термин, который в широком смысле обозначает человека, который из-за неосведомленности или невежества распространяет и отстаивает идеи или парадигмы, откровенно вредные, часто лишенные здравого смысла. При этом человек искренне верит в "общественное благо" этой идеи.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава МВД Украины заявил, что российские оккупанты на 10-й день войны в Украине сильно истощены, у них заканчиваются запасы. При этом украинские защитники не дают им расслабиться, поэтому спят противники всего по несколько часов в день.

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