Не верьте фейкам: в Госспецсвязи объяснили, могут ли оккупанты заменить сигнал украинской мобильной связи на свой

В сети распространяется сообщение о том, что российские оккупационные войска планируют заглушить украинскую мобильную связь и интернет, чтобы заменить его своим сигналом значительно большей мощности, к которой присоединятся телефоны украинских пользователей.

Эта информация не соответствует действительности. Об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

Вражеские войска могут отключить украинскую связь на захваченных территориях, отключив или разрушив базовые станции.

Чтобы транслировать на украинскую территорию свой сигнал, им необходим достаточно сильный передатчик, благодаря которому можно обеспечить покрытие сигналом на несколько километров. Однако то, что таким образом может быть заменен сигнал украинских операторов по всей территории — неправда! Если телефон захочет подключиться к этой сети, вы получите сообщение о роуминге.

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В ведомстве гарантировали, что плановых отключений украинцев от мобильной связи не будет.

Госспецсвязи на постоянном контакте с украинскими операторами мобильной связи и следит за тем, чтобы украинцы могли получить доступ к звонкам и интернету.

От аварий, действий диверсантов или повреждения оборудования вражеским огнем никто не застрахован.

Однако операторы вместе с представителями органов государственной власти обеспечивают оперативное восстановление поврежденной техники и доступ граждан к сетям.

Лишатся ли связи из-за таких действий агрессора связи наши военные?

Конечно, нет! Наши военные и руководство государства пользуются специальной защищенной связью гарантированной устойчивости, о которой мы не раз рассказывали. Он создавался именно для того, что при любых обстоятельствах, в том чистых и военных действий, и в любой момент обеспечить возможность защищенного общения. Эти разговоры никто не прослушает благодаря криптографическому шифрованию и технической защите информации!

Война продолжается и мы должны заранее позаботиться о резервных каналах коммуникации. Ими могут стать стационарный телефон, оптико-волоконное подключение к сети интернет и даже право, если речь идет о поддержании контактов с соседями.