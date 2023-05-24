'Не верится, что пережили эти детишки': раненая 11-летняя Каролина прошла реабилитацию от Фонда Рината Ахметова

В марте 2023 года Каролина была ранена в результате попадания ракеты недалеко от дома, где находилась девочка. После лечения 11-летний ребенок прошел курс реабилитации от Фонда Рината Ахметова в санатории "Боржава" в Закарпатье.

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"На санаторно-курортное лечение к нам приезжают взрослые и дети. Практически все они получили минно-взрывные, осколочные ранения, огнестрельные переломы разной степени тяжести. Историй очень много, каждая по-своему трогательна. Иногда даже не верится, что пережили эти люди, детки...", — делится Снежана Чеботарева, врач санатория.

Семья Каролины – из Авдеевки Донецкой области. Во время полномасштабной войны мать с двумя детьми переехала в Новомосковск на Днепропетровщине. От гула ракет и взрывов у Каролины произошел нервный срыв: она все время плакала и пряталась под стол. Впереди ждало новое испытание – девочка получила ранения, когда была дома у бабушки... Теперь Каролина и ее семья восстанавливаются. Как семья, так и работники санатория верят в Победу и мир в Украине.

"Надеемся, что война закончится и все с удовольствием будут приезжать к нам отдыхать", - добавляет Снежана Петровна.

Проект "Ринат Ахметов — Детям. Реабилитация раненых детей" продолжается: принять участие могут дети до 18 лет, получившие физические травмы или ранения любой степени тяжести во время боевых действий в Украине в период с 24 февраля 2022 года.

В бесплатную программу входят: проезд в обе стороны, проживание и питание для ребенка и сопровождающего взрослого, индивидуальные категории реабилитации.

Оставить заявку можно по ссылке https://forms.gle/E5QkJ5SLSPsSrMEU6. Уточнение – по бесплатному номеру горячей линии Фонда 0 (800) 509 001.

В рамках проекта курсы реабилитации прошли уже 144 ребенка. За 17 лет по программе "Ринат Ахметов - Детям" поддержку получили более 5 млн детей.