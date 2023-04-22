Не успел обнять отца: история из Мариуполя в Музее 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

Он спас из-под завалов свою раненую жену, дочь и еще несколько человек. Но ему до сих пор болит то, что не успел обнять последний раз своего отца, погибшего во время того же обстрела. Сергей Махсма из Мариуполя доверил свою историю Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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Сергей жил в Сартане. В первые дни полномасштабного вторжения вместе с семьей переехал в Мариуполь. Думал, там будет безопаснее. Но с 10 марта русские войска стали обстреливать город плотно и почти непрерывно.

Однажды в подвал дома, где пряталось около 60 человек, "залетел" снаряд.

"Помню пыль, тьму и крики. Я сгреб своих дочь и племянника в кучу. Нашел жену. Она была тяжело ранена и не могла идти" - вспоминает мужчина. И добавляет, что в эти мгновения потеряли жизнь по меньшей мере 15 человек. Дети, подростки... И родной его отец.

"Я не успел его тогда обнять" - говорит, пряча слезы, Сергей.

То, как он вез семью и соседей в больницу под обстрелами, — отдельный рассказ. И то, как его семья выбиралась из Мариуполя, тоже. Почему Сергей после Победы обязательно вернется в Мариуполь — можно узнать по ссылке bit.ly/3UWQC1p

История Сергея вошла в архив Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Это самый масштабный в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив Музея насчитывает более 65 000 историй.

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