Не только для стирки: пять лучших способов использовать кондиционер для белья

Кондиционер для белья может не только придать стойкий аромат свежести вещам, но и стать постоянным помощником в доме. Средство пригодится как в уборке, так и в борьбе с назойливыми насекомыми.

Эксперты издания Еxpress предложили 5 способов использования кондиционера. Эти лайфхаки помогут вам держать дом в свежести и чистоте.

Шерсть домашних питомцев известна своей способностью прилипать повсюду в доме. Текстура кондиционера для белья – идеальное средство для ускорения процесса уборки.

Смешайте две части воды с одной частью кондиционера для белья и перелейте в пульверизатор. Встряхните раствор и распылите его на диваны, ковры, коврики и мягкую мебель перед уборкой пылесосом.

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Протирать деревянные поверхности следует щадящими средствами, что делает кондиционер для белья идеальным вариантом для удаления грязи и придания глянцевого блеска.

Нужно окунуть чистую ткань в кондиционер для белья и слегка протереть ею деревянные столы, стулья и столешницы. Этот простой трюк удалит грязь и соберет пыль, сохраняя при этом нежное дерево неповрежденным.

Пушистые коврики, подушки и ковровые покрытия могут быстро потерять свою привлекательность, когда волокна изнашиваются и становятся плоскими. Вернуть объемную привлекательность мягким вещам с наполнителем из волокна легко с помощью кондиционера для белья.

Смешайте равные части горячей (не кипящей) воды с кондиционером для белья в пульверизаторе. Встряхните, сбрызните нужную ткань и оставьте минимум на пять минут.

Взъерошьте волокна простой водой и чистой щеткой с мягкой щетиной, прежде чем дать поверхности полностью высохнуть.

Эту жидкость со свежим запахом можно использовать как спрей для отпугивания насекомых, если смешать ее с небольшим количеством воды. Обильно распылите средство на участки, подверженные нежелательным насекомым, чтобы отпугнуть их.

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