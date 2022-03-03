Не станьте корректировщиками врага: в Генштабе сказали, что нельзя показывать в сети

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обратился к журналистам, блогерам, экспертам и пользователям соцсетей. Их призвали не комментировать последствия вражеских обстрелов и точность попадания ракет.

Об этом сообщается на странице Генштаба ВСУ в Facebook. В ведомстве предупреждают, что такие оперативные данные могут заинтересовать артиллеристов противника для корректировки огня.

"Киев и другие города Украины страдают от ракетно-бомбовых ударов противника. Социальные сети и известные информационные ресурсы практически в режиме реального времени начинают комментировать последствия впечатления и точность попадания вражеских ракет. Обращаемся к блогерам, экспертам и обычным участникам интернет-сообщества: ваша оперативная информация может стать предметом заинтересованности российских артиллеристов и наводчиков для дальнейшей корректировки следующего выстрела врага! Будьте осторожны при распространении информации об обстрелах в режиме реального времени", – сказано в сообщении.

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