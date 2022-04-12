Не разрешали хоронить людей на кладбище: как пережила оккупацию Теремаховка возле Чернобыля

Село Термаховка, которое находится в 50 км к западу от Чернобыльской зоны, попало под обстрелы еще в начале войны. В новом видео от проекта "Украинский свидетель" местные жители рассказали, как пережили оккупацию, которая продлилась целый месяц.

Киевщина стала полем боевых действий с первых дней войны. 24 февраля российские войска зашли в Чернобыль и начали наступление на Гостомель. 27 февраля продвинулись в Бучу. Тогда оккупанты активно обстреливали села Киевщины, в том числе Термаховку.

"Кажется, 24 февраля шли танки, – вспоминает Людмила Александровна, жительница села. – 26 числа такое нам сделали…". На видео можно увидеть последствия разрушений: разбитые дома и автомобили. Посреди деревни – свежие могилы.

Видео дня

Женщина вспоминает, как погиб сосед. Говорит, что он лежал накрытый и уже был мертв, горели его дом и хлев.

Братья Анатолий и Владимир рассказывают, как их мать получила ранения и впоследствии умерла, потому что скорые не могли добраться до села из-за постоянных боевых действий. Их отец, 71-летний Петр, остался в живых.

Термаховка – маленькая деревня, в которой все знакомы. До войны здесь проживало около 400 человек, теперь местные знают, где кто похоронен. Российские оккупанты не разрешали хоронить людей на кладбище, поэтому жители села копали могилы прямо во дворах.

Цель проекта "Украинский свидетель" – показать всему миру правдивую ситуацию в Украине в контексте российской агрессии.

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