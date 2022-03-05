'Не приедем мы домой, угробят нас тут': в сеть слили разговор российского оккупанта в Украине. Аудио 18+

В сети появилась аудиозапись перехваченного разговора русского оккупанта. Кремлевский военный жалуется на большие потери в войне с Украиной, холод и недосып. Он не верит, что вернется домой живым.

Видео опубликовал на своем Telegram-канале советник Министра внутренних дел Антон Геращенко. "Враги деморализованы, чувствуют себя брошенными, преданными", – пишет политик.

В телефонном разговоре оккупант признается, что из 10 БТР-ов у них осталось всего четыре. "Техники очень много сломалось, многое поподбивали. Нам в укрепление отправили 60 танков, доехало только 10", – говорит российский военный.

Видео дня

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что пленный оккупант призывает сограждан остановить войну и заявляет, что она нужна только Путину.

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