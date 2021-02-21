Три самых верных знака зодиака: они никогда не предадут и не бросят

Астрологи считают, что некоторые знаки зодиака склонны обманывать свои вторые половинки реже других. Звезды могут подсказать, кто будет более преданным в отношениях.

Обжегшись лишь единожды, человек будет бояться снова получить травму от близкого. Чтобы этого не произошло, можно обратить внимание на характеристику партнера по гороскопу. Согласно нему, Козероги, Тельцы и Девы самые верные.

Козерог

Такому партнеру вы можете доверять всецело и полностью. Всегда рациональные, уравновешенные и спокойные Козероги способны держать себя в руках даже если их будут искушать изо всех сил. Если вдруг страсть проснется к другому человеку, то они скорее разорвут прежние отношения, нежели согласятся на лживую интрижку. Но плата за их верность есть. Козероги жаждут, чтобы ими постоянно восхищались, восхваляли и всячески подпитывали их чувство исключительности.

Телец

Представители этого знака зодиака могут стать тем самым спутником жизни. Если они влюбляются, то это навсегда. Такие партнеры уверенны, что не просто так клянутся любить в радости и горе, действительно верят в любовь на всю жизнь. На измену могут пойти только в том случае, если у них появится подозрение, что партнер сходил налево.

Для Тельцов достаточно чувствовать поддержку своей второй половинки, и они точно никогда и не подумают пойти на предательство. Об этом пишет женский журнал Elle.

Дева

На них точно можно положиться и не бояться получить нож в спину. Если представители этого знака выбирают себе в спутники жизни определенного человека, то делают это со всей серьезностью. А также они брезгуют легкомысленными связями. Поэтому если случится измена, то это уже будет что-то серьезное.

Девы любят, чтобы их хвалили, ценили, обожали. А еще у них не простой характер.

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