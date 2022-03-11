Не пожалел свою мать на Полтавщине: пилот из Крыма попытался оправдаться за участие в войне против Украины. Видео

Российский пилот Алексей Головенский, которого взяли в плен украинские защитники, попытался оправдаться за участие в войне против Украины. Примечательно, что сам оккупант живет в аннексированном Крыму, а на Полтавщине, по которой оккупанты тоже наносили удары, живет его родная мать.

Об этом Головенский рассказал на пресс-конференции в пятницу, 11 марта. Он является командиром 1-го авиационного звена 1-й авиационной эскадрильи (на самолетах СУ-30СМ) летчиком в/ч 59882 Военно-морского флота Российской Федерации, майором, который с 2012 года проходит службу в АР Крым в должности летчика самолета на разных моделях самолета.

"23 февраля 2022 года личному составу полка там, где я прохожу службу, был доведен приказ верховного главнокомандующего ВС РФ о начале операции по вторжению в Украину и дальнейшему ее захвату. С 24 числа наш полк уже полностью был приведен в высшую степень боевой готовности, заряжен всеми видами вооружения, авиационных средств поражения и приступил к выполнению боевых вылетов", - рассказал оккупант.

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Начиная с 24 февраля, Головенский совершил 7 боевых вылетов в зоны вдоль береговой линии Черного и Азовского морей, с целью радиолокационной разведки, радиотехнической разведки, прикрытия зон дежурства и тому подобное.

"Все свои вылеты и вылеты своих однополчан, они выполнялись вполне безопасно, никто ни о чем не переживал, так как нашим руководством было постоянное доведение информации, что Украина слаба в противовоздушной обороне, что все старое, что ничего не работает, поэтому: "летайте, вторгайтесь, ничего не бойтесь", - рассказал он.

Но 5 марта около 16:00, когда он осуществлял боевую задачу в качестве лётчика на истребителе СУ-30СМ вблизи Николаева со стороны Очакова, его сбила система ПВО ВС Украины, в результате чего оккупант катапультировался, приземлившись в районе села Каменка, где был задержан.

"Меня мое руководство просто отправило как наживку. На верную смерть, ничего мне не доведя, и, судя по пораженным самолетам ВКС России, об этом не доводилось никому. ПВО на территории Украины работает, работает отлично. Зачем нас посылают как мясо, непонятно", - пожаловался Головенский.

Как сообщал OBOZREVATEL, у Головенского также спросили, как это – бомбить страну, где живет родная мать. Он ответил, что "в шоке" и рассказал, что кроме родителей на Полтавщине, у него есть родня и в других украинских городах: в разрушенном оккупантами Харькове живут родственники его жены.

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