В мордоре распространяют фейковые сообщения о митингах в Украине, участники которых якобы требуют нашей капитуляции.

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Иногда для этой лжи создаются поводы (см. здесь), каковые при недобросовестном их использовании и становятся почвой для подобных инсинуаций. Такие поводы пропаганде агрессора мы давать не должны.

В этой связи имею мысль.

Демократия не должна убивать сама себя, когда, пользуясь ею, кто-то своими непродуманными действиями даёт нехорошую картинку для оркостанского ТВ или предлог для разговоров насчёт того, что украинцы требуют-де от власти переговоров с россией о срочном прекращении войны, а от наших союзников — прекратить поставки нам оружия!

Это поощряет россию нас бомбить и обстреливать: раз издевательства над украинцами "работают", значит они действительно имеют смысл, коль люди уже даже "дозрели" до протестов.

Каждый выходящий на такие "митинги двойного назначения" должен осознавать свой ЛИЧНЫЙ вклад в эти обстрелы, в гибель в результате их десятков и сотен мирных людей, не говоря уже о разрушении инфраструктуры, включая критическую.

На таких безответственных митингующих окажется кровь детей, которые будут убиты последующими обстрелами, ибо именно эти митингари показывают орде, что варварство (в той или иной форме) порой достигает своей цели: люди начинают в военное время протестовать против собственного государства, и значит — есть смысл уничтожать украинцев с неба, запугивая уцелевших.

Особенно больно это воспринимается, например, там, где в некоторые дни регулярно бомбёжек и обстрелов за день бывало больше, чем, к примеру, у где-то протестующих за всю войну.

Мы не ропщем. Мы не боимся. Мы выдержим и выстоим. Как не боится и выстоит вся наша героическая страна. Так — победим! Слава Украине!