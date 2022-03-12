Не хотят вслед за кораблем? Возле Одессы взбунтовалось 600 российских морпехов - СМИ

Около 600 российских моряков устроили бунт недалеко от Одессы. Они отказались штурмовать город, потому что не хотят умирать.

Об этом сообщает Укринформ.

"Под Одессой взбунтовались 600 российских морпехов. Не хотят воевать. Вслед за "русским военным кораблем" не хотят!" – констатируют в информационном агентстве.

Информацию о бунте среди морпехов-оккупантов Служба безопасности Украины получила в ходе допроса пленного российского сапера.

"Путин не верит в собственную армию и прибегает к сталинским репрессиям. Впрочем, это не спасает его от бунтов, которые уже начали возникать среди российских военных", - отметили в СБУ.

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Так, пленный оккупант рассказал о возрождении "расстрельных отрядов" в российской армии. И солдат армии РФ командование гонит вперед под страхом смерти.

"Нам дали понять, что назад мы не вернемся, потому что за нами едут эшелоны, убивающие дезертиров, пытающихся вернуться домой", - сказал он.

Пленный также рассказал, что сожалеет, что его подразделение не сделало так, как поступили морские пехотинцы под Одессой.

"Под Одессой 600 морпехов взбунтовались и не вышли с судна, потому что поняли, что происходит", - цитируют пленника в СБУ.

В целом, в СБУ на фоне полученной в ходе сотен допросов пленных информации утверждают: оккупационное войско настолько деморализовано и подавлено, что победа Украины – неизбежна.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что СБУ перехватила разговор российских оккупантов, где один из них признается, что им приказали убивать в Украине гражданских, в том числе и детей.