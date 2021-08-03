Почитал комментарии по теме ковида, прививок, статистики заболеваемости и смертности, и в очередной раз осознал бесполезность уговоров и разъяснений. Не слышат антиваксеры и сторонники теории заговоров ничего. Глухи и слепы.

Есть встречное предложение. Вот, серьезно.

Пусть каждый, кто не хочет прививаться, подпишет отказ от медицинской помощи, госпитализации, реанимации в случае заражения ковидом и протекания инфекции в тяжелой форме.

И закроем тему.

Дарвин так Дарвин.

Каждому пусть воздастся по вере его.

Все равно убедить никого нельзя. Ни статистикой, ни примерами из собственного окружения, ни тем, что случилось с известными людьми.

Видео дня

Очень жаль, но не вижу другого варианта.

Остальные – подумайте о прививке.

В стране сейчас более 6 миллионов свободных доз разных вакцин.

Защитите себя и близких.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.