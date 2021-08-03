Не хотите прививаться? Пишите отказ от медпомощи – и закроем тему!
Почитал комментарии по теме ковида, прививок, статистики заболеваемости и смертности, и в очередной раз осознал бесполезность уговоров и разъяснений. Не слышат антиваксеры и сторонники теории заговоров ничего. Глухи и слепы.
Есть встречное предложение. Вот, серьезно.
Пусть каждый, кто не хочет прививаться, подпишет отказ от медицинской помощи, госпитализации, реанимации в случае заражения ковидом и протекания инфекции в тяжелой форме.
И закроем тему.
Дарвин так Дарвин.
Каждому пусть воздастся по вере его.
Все равно убедить никого нельзя. Ни статистикой, ни примерами из собственного окружения, ни тем, что случилось с известными людьми.
Очень жаль, но не вижу другого варианта.
Остальные – подумайте о прививке.
В стране сейчас более 6 миллионов свободных доз разных вакцин.
Защитите себя и близких.
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