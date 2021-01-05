COVID-статистика в Украине врет: больным не делают тесты, они "ждут смерти" дома. Рассказ врачей

В Украине в последнее время неуклонно падает статистика по заболеванию коронавирусом. За последнее время она сократилась чуть ли не втрое. Однако медики предупреждают: коронавирус никуда от нас не ушел, а официальные данные не отражают настоящей картины заболеваемости. И если им верить и отказаться от локдауна, то ситуация может быть катастрофической.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Загадочная статистика: "испуг прошел"

В последние месяцы ситуация по борьбе с коронавирусом в Украине была больше похожа на Швецию весной. Несмотря на то, что больных с каждым днем становилось все больше, никто не отменял учебы в школах, не закрывал садики. Люди ходили в рестораны и кафе, на концерты, и активно отмечали новогодние праздники. Но недавно статистика заболеваемости COVID-19 начала падать, хотя явных причин для этого нет.

Коронавирус. Статистика в Украине. СНБО

После нескольких месяцев значительного роста статистика заболеваемости по COVID-19 вдруг начала падать

Сами украинцы рассказывают, что в последнее время перестали доверять ПЦР-тестам. Неофициально в частных лабораториях признают: сдавать тесты стали намного реже. И считают, что причина в том, что люди уже не так часто ездят за границу отдыхать, где требуются справки об отсутствии коронавируса. А также ослаб контроль прибывающих в Украину, и многие уже не сдают тесты и не сидят дома по две недели.

"Прошел и первый испуг у украинцев, когда на предприятиях массово проверяли на наличие вируса. Сейчас такого уже нет, многие привыкли к тому, что болеют целыми отделами в офисах", – считает рекрутер крупной IT-компании.

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Семейные врачи перестали отправлять на тесты

"У меня заболели родители, мы обратились в частную клинику. Врач провела первый осмотр мамы, и сказала, что коронавирус у нее под вопросом, такой диагноз она и записала в карточку. Она пояснила, что ей достаточно, чтобы мама прошла КТ и сдала пакет анализов", – рассказывает OBOZREVATEL киевлянка Виктория Карпенко.

КТ показало, что у женщины двустороннее воспаление легких. "Когда мы пришли на прием, то врач посмотрела анализы, КТ, и сказала, что по всем этим данным она и так видит, что это коронавирус. Зачем тратить деньги на тест, он дорогой, а вам, мол, сейчас деньги нужны будут на лекарства. Действительно, теперь нам каждый поход в аптеку обходится в 1,5 тысячи гривен. Хотя предупредила, что, учитывая сопутствующие заболевания, было бы неплохо найти место в хорошей больнице и госпитализироваться. Но нас же туда без подтвержденного теста никто не возьмет! Замкнутый круг", – говорит Виктория.

Семейные врачи стали меньше отправлять на тесты

Татьяна из Запорожья рассказала OBOZREVATEL, как болела ее семья, а семейный доктор не давала направления на тест.

"У меня несколько дней держалась температура выше 39. Семейный врач пришла на дом, послушала и сказала, что это точно не коронавирус, ведь пациентов с COVID-19 она видела множество. В тесте необходимости тоже не увидела. Назначила витамины и все. Спустя несколько дней заболел мой муж, а потом и сын", – рассказывает женщина.

Несколько раз семейный врач приходила, чтобы осмотреть больных, и утверждала, что у семьи не коронавирус.

"Где-то через две недели с начала болезни, когда мне стало немного лучше, а у мужа и сына по-прежнему не спадала температура, врач запаниковала и все-таки дала направление на тест. Мы сами пошли его сдавать, сделали тогда и рентген. Он показал у меня остатки воспаления легких, а у мужа и сына – воспаление. Мой тест на COVID-19 оказался уже негативным, а вот у них подтвердили коронавирус", – продолжает Татьяна.

Врачи не верят тестам

Люди отказываются ехать в больницу в глухое село

Кроме тестов для украинцев стало настоящей проблемой попасть на лечение в нормальную больницу. Несмотря на то, что в областях все-таки открыли дополнительные отделения и больницы для лечения COVID-19, там все также не хватает кислорода, лекарств. Поэтому далеко не все больные соглашаются на госпитализацию.

Заведующий реанимацией Винницкой центральной районной больницы, которая является опорной по лечению от коронавируса, Владимир Чеботарев говорит OBOZREVATEL, что у падающей статистики есть несколько причин. И одна из них – действительно отказ больных госпитализироваться.

Люди отказываются ехать в больницу в соседний район

"Дело в том, что когда приезжает скорая и надо человека везти в больницу, то выясняется, что в медучреждениях его города или района свободных мест нет. Ему предлагают поехать в отдаленное село или другой район. И он просто отказывается. И таких людей достаточно большой процент", – говорит Чеботарев.

По мнению врача, еще одна причина низкой статистики в том, что сами люди устали и просто не сдают тесты. "Ведь нередко врач видит, что все симптомы говорят о том, что это COVID-19, а тест дает отрицательный результат. Человек считает, что нет смысла в сдаче ПЦР теста", – говорит Чеботарев.

Также медик отмечает, что в последнее время пациентов стало меньше, но процент тяжелых стал больше.

"Больной прибывает в больницу уже когда к его болезни присоединилась бактериальная инфекция и нужны антибиотики. Это значит, что дома он лечился от 4 до 10 дней. Тут что-то нарушено в цепочке между семейными докторами и организаторами процесса госпитализации. С одной стороны – затягивают семейные врачи. С другой – задерживается отправка в больницу. В результате пациент доходит до реанимации уже в тяжелом состоянии. А лечить таких больных намного сложнее", – говорит Чеботарев.

Исповедь семейного доктора

Семейный врач из Киева, которая попросила не называть ее имени, рассказала OBOZREVATEL, почему стали реже тестировать людей и отправлять в больницы. По ее словам, статистика врет как сейчас, так и раньше.

"По моему опыту ПЦР-тесты не то что на 70% эффективны, они эффективны всего лишь на 50%! Я вижу, что болеют муж и жена, мама и сын, клиника у них одинаковая, тест дает одному положительный результат, а другому отрицательный. Одна из причин – в лабораториях плохо проводят забор материала. И я не могу обвинить в этом медсестер, так как нагрузка на них сумасшедшая. Там не хотят работать, потому что люди болеют и болеют очень тяжело. А работают только те, кому деваться некуда, в результате такое качество", – поясняет семейный врач.

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Кроме этого, по ее словам, работа с тестами очень забюрократизирована и врачу легче отказаться от него, чем отправить пациента в лабораторию.

"Мне результат теста нужно сдать только в электронном виде. У нас сейчас эта система поменялась, а в нашей больнице на компьютерах она просто не установлена, потому что никому это не нужно. И вот пациент приходит, а я не знаю, что мне делать! К тому же сейчас уже никакие мобильные бригады на взятие тестов не приезжают. Нет ни машин, ни денег. Вот сегодня 5 января, а машины нет. А пациенты звонят, у них температура 39. Значит, они должны сами идти в лабораторию. В прошлом году у нас одна машина гоняла с левого берега на правый, потому что люди заключают декларации не по прописке. Это ужас", – рассказывает наша собеседница.

Теперь в больницы отправляют на 50% меньше больных, чем раньше

Также врач отмечает, что за это время они научились лечить от инфекции. Уже на 3-4 день семейный врач может определить, как будет протекать болезнь – легко или тяжело.

"Я вижу симптомы, есть ли у человека сопутствующие заболевания, и могу уже определить, что будет дальше. У меня целый талмуд лежит, где описано, как и что нужно делать. Если у человека нет диабета, нет проблем с сердечно-сосудистой системой, нет лишнего веса, то я ему делаю назначения. Даже если имеются сердечно-сосудистые проблемы, у меня тоже есть план лечения. Мы уже научились отличать, кого нужно отправлять в больницу, а кого нет. Честно вам скажу, мы сейчас госпитализируем на 50% меньше людей", – рассказывает доктор.

ПЦР тестам уже не доверяют

Также врач отмечает, что до сих пор не работает горячая линия, на которой могли бы специально обученные люди объяснить больному, как и чем ему лечиться, таким образом разгружая семейных докторов. Вместо этого там снова отправляют к врачу. И доктору приходится по 30-40 минут объяснять пациенту что нужно делать, успокаивать его. Ведь теперь многие накупили себе китайских приборов для измерения уровня кислорода в крови и при малейшем изменении показаний в панике звонят врачу.

"Поймите, что уровень кислорода в крови далеко не самый главный показатель при коронавирусе. С кислородом может быть все в порядке, а при этом у человека поражаются почки, образуется тромбоэмболия. И не всегда врачи скорой на это обращают внимание, потому что у них тоже инструкция!" – говорит доктор.

Итак, вот почему в Украине "снизилась" статистика:

Ни врачи, ни пациенты уже не доверяют ПЦР-тестам, которые часто дают неправильные результаты. Семейные врачи уже научились лечить коронавирус и способны отличить, кому следует ложиться в больницу, а кому можно лечиться дома. Такое решение они принимают еще и потому, что не хотят тратить время на бюрократию и организационные проблемы медицинского обслуживания. Инфицированные отказываются от госпитализации, поскольку их часто ставят перед выбором: ехать за километры от дома в другой город или село. Людям проще лечиться дома, но иногда это лишь усугубляет проблемы со здоровьем и их госпитализируют уже в тяжелом состоянии.

Так что коронавирус никуда от нас не ушел, мы просто к нему приспособились и часто "закрываем глаза" на опасность. Но это вовсе не повод отказываться от локдауна. По крайней мере, во многих европейских странах он давно действует и дает свои результаты.