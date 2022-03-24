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"Не долетел на учения": в ВСУ показали сбитый вражеский Ми-35. Видео
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Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили вражеский транспортно-боевой вертолет Ми-35. Объем потерь РФ в войне против украинского народа ежедневно растет.
Запись с места падения сбитого вертолета РФ появилась сегодня в сети. Ей поделились на странице Сухопутных войск ВСУ. Чтобы посмотреть видео, сделайте новость до конца.
"Ми-35 не долетел на обучение", – говорится в сообщении. В общей сложности украинские войска ПВО уже уничтожили более 124 российских вертолётов.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что за месяц полномасштабной войны в Украине, которую начал Путин, погибли более 15,8 тысяч оккупантов. Также было обезврежено много вражеской техники.
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