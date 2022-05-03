В Киеве станцию "Площадь Льва Толстого" собираются переименовать в станцию "Имени Лины Костенко". Не думаю, что сама Лина Костенко — мудрейшая и величайшая из современных поэтов Украины — будет от этой идеи в восторге.

Уверен, кстати, что Лев Толстой эту дикую войну не поддержал бы. Не вяжется она ни с его книгами, включая, кстати, и "Войну и мир", ни с его идеей непротивления злу насилием: коль насилие он не допускал даже в отношении зла, то уж против святой Украины — тем более.

Его ярому оппоненту Достоевскому эта война, вероятно, пришлась бы по душе, тем более что как человек он всегда был неизмеримо ниже своего творчества (что весьма типично и для современной рф); творит-то руками писателей Бог, а "дотваривают" в жизни они (порой — твари) уже сами.

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Пушкин — с учётом его известного отношения к "клеветникам россии" — увы, видимо, поддержал бы это вторжение тоже.

Как и наверняка Солженицын (тут даже нет сомнений): "обустраивал" он только россию.

Но — никак не Чехов и не Лев Толстой.

Мне кажется, тут не надо перегибать палку. А то ведь "санкции" грозят и Гоголю с Полтавщины — с его-то "Вечерами на хуторе близ Диканьки", "Миргородом", "Тарасом Бульбой", и уроженцу Харьковщины Репину — с его-то знаменитыми "Запорожцами" (авторское повторение, кстати, хранится в Харькове), ставшими символом Украины. Никакие они не россия (мало ли где кто когда жил; Шевченко вон тоже бывал и там, и в ссылке в Казахстане, ещё и писал прозу по-русски — ну и так что?), потому что они (и Гоголь, и Репин) — это Украина и её слава, и не надо от неё отказываться, отдавая кому попадя, тем более — врагу.

И даже Лев Толстой — ментально ближе к нам, чем к московии: кто читал — тот согласится: даже в его военных произведениях — не шовинизм (это же не пикуль!), а человеколюбие.

Не нужно гениев человечества "под горячую руку" дарить извергам. У них нет на них монополии.

P. S. Тем временем россия обвинила евреев в антисемитизме, а Израиль — в украинском нацизме. Такая вот "наследница великой культуры"…