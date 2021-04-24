Названы регионы-лидеры по количеству больных COVID-19: где ситуация ухудшилась

В Украине по состоянию на 24 апреля наибольшее количество активных больных коронавирусом (COVID-19) наблюдается в Днепропетровской, Харьковской, Одесской и Киевской областях, а также Киеве.

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook, больше всего новых случаев COVID-19 за последние сутки зафиксировано на Днепропетровщине – 1268.

В то же время в Киеве выявлено 1027 случаев коронавируса, в Харьковской области – 964, Одесской – 841, Киевской – 815 случаев.

Отметим, что по состоянию на утро субботы, 24 апреля, в Украине официально подтверждены 2 017 341 случай коронавирусной инфекции. Из них 12 711 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 42 092 человека (+392 за сутки), а 1 565 954 (+13 687) пациента полностью победили болезнь.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине в случае смерти или получения инвалидности из-за вакцинации от COVID-19 предусмотрены денежные компенсации.