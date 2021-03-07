Названы области Украины, где не зафиксировали смертей от COVID-19

В семи регионах Украины за минувшие сутки, 6 марта, не зафиксировали ни одной смерти, вызванной осложнениями коронавирусной инфекции.

Об этом свидетельствуют данные аппарата СНБО Украины. Речь идет о Днепропетровской, Ривненской, Черкасской, Донецкой, Волынской, Черниговской и Херсонской областях.

Всего коронавирусом в Украине заразились еще 7 167 человек. В частности, заболели 466 детей и 172 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано 3 956 человек; летальных случаев – 103; выздоровело 2 147 человек.

Отметим, согласно данным Министерства здравоохранения Украины, в восьми регионах страны превышен показатель госпитализаций больных из-за COVID-19. Речь идет о Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Николаевской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

При этом в Херсонской, Луганской и Кировоградской областях показатель заболеваемости находится на минимальном уровне.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 февраля Украина вернулась к адаптивному карантину, в результате чего Ивано-Франковская и Черновицкая области оказались в "красной" зоне. 4 марта к ним присоединилась Житомирская область, а с 8 марта присоединится Закарпатская.