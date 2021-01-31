Названы 7 областей Украины без смертей от коронавируса

В Украине в семи областях за прошедшие сутки не зафиксировали ни одной смерти от последствий коронавируса. Кроме этого, на Хмельнитчине выявили только 7 новых заражений.

Тогда как в других регионах подтвердили десятки и сотни инфицирований. Об этом свидетельствуют данные официальной статистики, которые обновил сайт СНБО.

В общем коронавирус унес жизни 22 707 граждан, из которых 79 умерли за прошедшие сутки. В частности, больше всего летальных случаев произошло в Киеве – 16.

В то же время не выявлено смертей от COVID-19 в Киевской, Одесской, Запорожской, Сумской, Черкасской, Донецкой (подконтрольные украинской власти районы) и Волынской областях.

На Ривненщине, Хмельнитчине, Тернопольщине и Луганщине подтвердили по одной смерти. На Кировоградщине, Винниччине, Полтавщине и Житомирщине – по две.

От осложнений болезни также умерли 9 жителей Днепропетровщины, по 6 – Харьковщины, Львовщины, Ивано-Франковщины, Закарпатья, 5 – Черновицкой, Николаевской, Черниговской областей, 3 – Херсонской.

Как сообщал OBOZREVATEL, академик НАН Элла Либанова рассказала о проблеме со статистикой по смертности украинцев от коронавирусной болезни.