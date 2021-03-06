Названо количество привитых от COVID-19 украинцев
В Украине за сутки 5 марта сделали прививки от COVID-19 3 277 человек. Всего с начала вакцинации получили одну дозу 15 758 граждан.
За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Донецкой области (360 прививок), за весь период кампании наибольшее количество привитых также в Донецкой области (1470 прививок), наименьшее – в Закарпатской области (284 прививки). Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.
Количество прививок, сделанных в регионах за последние сутки:
Винницкая область – 220 прививок;
Волынская область – 70 прививок;
Днепропетровская область – 310 прививок;
Донецкая область – 360 прививок;
Житомирская область – 40 прививок;
Закарпатская область – 40 прививок;
Запорожская область – 80 прививок;
Ивано-Франковская область – 135 прививок;
Киевская область – 140 прививок;
Кировоградская область – 40 прививок;
Луганская область – 163 прививки;
Львовская область – 130 прививок;
Город Киев – 100 прививок;
Николаевская область – 40 прививок;
Одесская область – 240 прививок;
Полтавская область – 80 прививок;
Ровненская область – 150 прививок;
Сумская область – 60 прививок;
Тернопольская область – 260 прививок;
Харьковская область – 80 прививок;
Херсонская область – 90 прививок;
Хмельницкая область – 50 прививок;
Черновицкая область – 110 прививок;
Черниговская область – 30 прививок;
Черкасская область – 259 прививок.
Как сообщал OBOZREVATEL:
кампания по вакцинации против коронавируса в Украине стартовала 24 февраля. Первым прививку вакциной от AstraZeneca получил медик из Черкасс Евгений Горенко.
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