Названо количество привитых от COVID-19 украинцев

София Ковнир
София Ковнир
Общество
4,1 т.
Названо количество привитых от COVID-19 украинцев

В Украине за сутки 5 марта сделали прививки от COVID-19 3 277 человек. Всего с начала вакцинации получили одну дозу 15 758 граждан.

За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Донецкой области (360 прививок), за весь период кампании наибольшее количество привитых также в Донецкой области (1470 прививок), наименьшее – в Закарпатской области (284 прививки). Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Количество прививок, сделанных в регионах за последние сутки:

  • Винницкая область – 220 прививок;

  • Волынская область – 70 прививок;

  • Днепропетровская область – 310 прививок;

  • Донецкая область – 360 прививок;

  • Житомирская область – 40 прививок;

  • Закарпатская область – 40 прививок;

  • Запорожская область – 80 прививок;

  • Ивано-Франковская область – 135 прививок;

  • Киевская область – 140 прививок;

  • Кировоградская область – 40 прививок;

  • Луганская область – 163 прививки;

  • Львовская область – 130 прививок;

  • Город Киев – 100 прививок;

  • Николаевская область – 40 прививок;

  • Одесская область – 240 прививок;

  • Полтавская область – 80 прививок;

  • Ровненская область – 150 прививок;

  • Сумская область – 60 прививок;

  • Тернопольская область – 260 прививок;

  • Харьковская область – 80 прививок;

  • Херсонская область – 90 прививок;

  • Хмельницкая область – 50 прививок;

  • Черновицкая область – 110 прививок;

  • Черниговская область – 30 прививок;

  • Черкасская область – 259 прививок.

Количество привитых от коронавируса в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL:

УкраинаКоронавирусВакцинация в УкраинеВакцина от коронавирусапрививка