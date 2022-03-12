Навальный призвал россиян выйти на митинги против "безумного маньяка и спятившего деда Путина"

Ольга Липич
Общество
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Навальный призвал россиян выйти на митинги против 'безумного маньяка и спятившего деда Путина'
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Заключенный российский политик Алексей Навальный призвал россиян выходить на протесты против войны, которую Россия начала против Украины. Митинги состоятся 13 марта в 14.00 на главных площадях российских городов.

"Безумного маньяка Путина быстрее всего остановит сейчас народ России, если выступит против войны", – сказано в сообщении на Instagram-странице Навального в пятницу, 11 марта.

Навальный отметил, что это борьба "на истощение", но она не является бесполезной. Он также добавил, что согласно статистике 71% россиян поддерживают войну, а 29% выступает против, а это означает, что антивоенное движение поддерживает каждый третий.

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"Все: от цен в магазинах до рыдающей соседки, чей родственник сгинул ни за что, пытаясь убить невинного, будет напоминать о том, что идет бессмысленная бойня. Что спятивший дед Путин сейчас разрушит Украину и разорит Россию. И в этот момент каждый прозревший должен понять: я не один так думаю. Против войны с самого начала было 29%, а сейчас большинство. Мне есть к кому присоединиться. Я тоже выйду на улицу против войны. Я заставлю Путина прекратить ее", – сказано в сообщении.

Навальный призвал россиян выходить на антивоенные митинги каждые выходные.

"Даже если вы один на один, вы тот, к которому можно присоединиться. Вы основа движения против войны и смерти. Вы – самый важный человек на планете", – добавил политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский призвал россиян выйти на митинг против войны в Украине. Протестовать против агрессивного нападения российских войск на наше государство должны "все, кто в России еще не потерял совесть".

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