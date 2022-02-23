НАУ поддержало снижение НДС и модернизацию акцизов для уменьшения цен на топливо

Нефтегазовая Ассоциация Украины поддерживает решение Президента Украины Владимира Зеленского снизить стоимость топлива на АЗС за счет снижения ставки НДС, сообщает пресс-служба НАУ. Ассоциация также предлагает модернизировать ставки акциза на топливо, это позволит сделать цены на бензин более доступными для украинских граждан, поддержит национальных производителей, снизит импортозависимость страны и увеличит поступления в Дорожный фонд. Об это говорится в пресс-релизе ассоциации.

22 февраля 2022 года в своем обращении Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що вартість пального на автозаправних станціях незабаром стане меншою. По его словам, снизить цены на заправках удастся благодаря уменьшению размера НДС на бензин и дизельное топливо (ДТ).

Проанализировав текущую ситуацию со стабильным ростом мировых цен на нефтепродукты и ознакомившись с опытом стран ЕС, ассоциация определила механизмы, которые помогут снизить розничные цены на бензины и ДТ для украинских граждан.

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Во-первых, НАУ предлагает снизить ставку НДС для топлива с 20% до 7%. По мнению ассоциации, эта мера не только приведет к снижению цен для конечных потребителей, но и сделает экономически непривлекательными схемы по продаже фиктивных документов на топливо с целью недоплаты НДС. "Соответственно потери бюджета от снижения ставки НДС могут быть нивелированы дополнительными поступлениями НДС и налога на прибыль от ликвидации схем", - пояснили в ассоциации.

Во-вторых, в ассоциации предложили модернизировать акцизную политику для топлива, а именно снизить акциз на бензин и повысить на сжиженный газ таким образом, чтобы (с учетом пониженной ставки НДС) цены на сжиженный газ остались на существующем уровне, а цены на бензин снизились. По мнению ассоциации, это позволит сделать цены на бензин более доступными для потребителей, поддержать национальных производителей, имеющих потенциал к увеличению объемов производства, снизить импортозависимость Украины и увеличить поступления в Дорожный фонд.

А вот прибегать к уменьшению существующей граничной наценки для бензина и НД Нефтегазовая Ассоциация не рекомендует. Ведь такая мера не даст существенного выигрыша для потребителя, а для бизнеса приведет к существенным убыткам, сокращению рабочих мест. "Уменьшение торговой наценки не позволит бизнесу покрыть его расходы, такие как транспортировка топлива внутри страны, коммунальные платежи, расходы на оплату труда, налоги, проверку качества топлива, эквайринг, обслуживание станций и т.д. Эти расходы за последний год выросли на 20%, поэтому снижение уровня торговой наценки может привести к убыткам от продажи нефтепродуктов. В результате потребитель выигрывает максимум 50 копеек на литре, но пострадает целая инфраструктура", - говорится в релизе ассоциации.

В НАУ уверены "Снижение НДС и модернизация ставок акциза на топливо позволит эффективно решить комплекс острых проблем – снизить цены на топливо для промышленных и частных потребителей без ущерба для бюджета, детенизировать топливный рынок, поддержать внутренних производителей, повысить энергобезопасность и уменьшить импортозависимость Украины".

Напомним, в Украине еще раз выросли розничные цены на бензины и дизельное топливо. По сравнению с первой декадой февраля средняя цена на бензин выросла на 91 коп./л, на дизельное топливо – на 77 коп./л. Такая тенденция обусловлена ростом мировых цен на топлива и падением курса гривны.

С 1 февраля 2022 г. Польша снизила ставку НДС на топливо с 23% до 8% и снизила акциз. В результате чего, по данным СМИ, стоимость топлива в Польше за день упала на 12%. В ряде стран ЕС этот метод оказался популярен для других секторов экономики. К примеру, Финляндия, Германия, Франция и Чехия установили 0% НДС для реализации продуктов питания.

В Украине около 36% в стоимости 1 литра бензина и 30% в 1 литре ДТ составляют НДС и акциз (ставка которого сейчас рассчитана в евро). Это примерно 13 грн в стоимость литра бензина и 10,5 грн в цене литра ДТ.